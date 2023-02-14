Dolar
18.85
Euro
20.27
Altın
1,855.19
ETH/USDT
1,565.00
BTC/USDT
22,216.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Cebrail Mahallesi’ndeki Murat Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Bulgaristan ekibine Edirne heyetinden teşekkür

Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını tamamlayıp ülkelerine gitmeden Edirne'ye uğrayan Bulgaristan Ulusal Gönüllüler Birliğine, Edirne heyeti teşekkür etti.

Gökhan Zobar   | 14.02.2023
Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Bulgaristan ekibine Edirne heyetinden teşekkür Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

Edirne

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde görev yapan 33 kişilik Bulgaristan arama kurtarma ekibi, ülkelerine dönmeden Edirne Ticaret ve Sanayi Odasına (ETSO) ziyarette bulundu.

Komşu ülke ekibi burada Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve ETSO Başkanı Sezai Irmak'la bir araya geldi.

Edirne heyeti, Bulgaristan Ulusal Gönüllüler Birliği ekiplerine Türk milleti adına canı gönülden teşekkür ettiklerini ifade etti.

Ekip lideri Gerorgi Vlaykov, AA muhabirine deprem haberini aldıktan hemen sonra hazırlıklara başladıklarını ve hızla deprem bölgesine ulaştıklarını söyledi.

Edirne'den kendilerine eşlik eden konvoy sayesinde bölgeye hızlı ulaştıklarını anlatan Vlaykov, "Bu durum bizim daha erken çalışmaya başlamamıza ve daha çok insan kurtarmamıza olanak sağladı." dedi.

Vlaykov, Türkiye'de bulundukları süre boyunca vatandaşların kendilerine çok misafirperver davranıp işlerini yapmalarına kolaylık sağladığını ifade etti.

Arama kurtarma köpeği "Kilian" ile çöken binaların enkazlarında çalışma yaptıklarını anlatan Vlaykov, "Biz gönüllü arama ekibiyiz. Köpeğimizle birlikte enkaz altında kalan insanların yerini tespit ettik. Diğer kurtarma ekipleri onları enkaz altından çıkardı. Kilian 17 noktayı işaretledi ve gelen kurtarma ekipleriyle 12 kişi enkazdan sağ çıkarıldı." dedi.

Ekip, daha sonra Kapıkule Sınır Kapısından ülkelerine uğurlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 kişi tutuklandı
Gönüllü mimar ve işçiler depremzedeler için "taşınabilir afet evi" üretiyor
Depremde çocuklarını korumak için girdiği dolabın altında omzunu kırdı
Edirne'ye gelen depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal marketten ücretsiz karşılıyor
Erzincan'a gelen depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmesine başlandı

Benzer haberler

Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Bulgaristan ekibine Edirne heyetinden teşekkür

Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Bulgaristan ekibine Edirne heyetinden teşekkür

Kuzey Makedonya'da Türkiye'deki depremzedelere yardım için kermes düzenlendi

Arnavutluk'tan deprem bölgesine yardım tırı

Ankara'da açılan "Hayır Çarşısı" depremzedelerin gıda ve giyim ihtiyacını karşılıyor

Ankara'da açılan "Hayır Çarşısı" depremzedelerin gıda ve giyim ihtiyacını karşılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: Çin'den şu ana dek 254 ton deprem yardımı ulaştırıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: Çin'den şu ana dek 254 ton deprem yardımı ulaştırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet