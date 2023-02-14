Kuzey Makedonya'da Türkiye'deki depremzedelere yardım için kermes düzenlendi
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplamak amacıyla "Türkiye ile Dayanışma Kermesi" düzenlendi.
Üsküp
Başkentteki tarihi Murat Paşa Camisi önündeki meydanda kurulan stantlarda gençler, ailelerinin evden hazırladığı yiyecekleri satışa sunarak depremzedeler için nakdi yardım topluyor.
Kermesteki stantlara üzerinde "Canımız yanıyor, ateşi birlikte söndürelim" yazılı afiş asıldı.
Kermese ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları, stantlardaki yiyeceklerden satın almadan nakdi bağışta bulundu.
Kermesin organizatörü Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Hüsrev Emin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kermesten toplanacak gelirin tamamının depremzedelere gönderileceğini ifade etti.
Ülkede birçok devlet kurumu ile sivil toplum kuruluşunun Türkiye’ye yardımda bulunduğunu belirten Emin, "Kermes, 11.00-16.00 saatleri arası üç gün açık olacak. Sonuncu gün de gelirler toplanıp Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından depremzedeler için açılan özel banka hesabı üzerinden gönderilecek." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.