Halterde hedef yeni 'Cep Herkülleri' yetiştirmek
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Naim Süleymanoğlu gibi sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Naim Süleymanoğlu gibi sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Olimpiyatlarda bir, iki, adım adım sırayla madalyaları kazanmayı sonra rengini değiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halterde iyi bir sistem kurduklarını ve genç sporculardan umutlarının yüksek olduğunu kaydederek, "Yetiştirdiğimiz sporcuları adapte edebilmek ve devamlılığını sağlayabilmek, bunu başardık." diye konuştu.
Antrenmanlarının yoğun geçtiğini, devletin sporculara çok güzel destekler sağladığını, başarılı olanlara yüksek oranlarda altın ödülleri verdiğini anlatan Taşpınar, "Başarılı olan bir sporcu hayatını garanti altına alıyor. Hele olimpiyatlara giderse birinci olana 1500 cumhuriyet altını, ikinci olana 1000, üçüncü olana 750 cumhuriyet altını veriyor. Başarılı sporcular, spor öğretmeni olabiliyor. Şampiyon olan sporcu, spor akademisine girebiliyor, burada okuduğu sürece 2 bin 400 lira maaş alıyor. Devlet 4 bin başarılı sporcuya kanunla maaş çıkardı. Başarılı olimpiyatlara gitme ihtimali olan sporculara maaş veriyor." yorumunu yaptı.
"TOHM isimli güzel bir bir proje başlatıldı"
Sporcuları keşif ve teşvik için Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) isimli güzel bir bir proje başlatıldığını dile getiren Taşpınar, "Spor kamuoyunda şu konuşuldu, başarılı olan sporcuya ödül veriyorsunuz da sporcuyu nasıl keşfedip yetiştireceğiz?. Sporcuların keşfedilmesi için 'TOHM' projesi geliştirildi. İlkokul, ortaokul öğrencilerinden seçilen başarılı yıldız sporcular bulunuyor, 900 lira, 1200 lira maaş veriliyor. Yatılı okuyanları var onlara her şey ücretsiz." ifadelerini kullandı.
Taşpınar, devletin sporculara maddi manevi her türlü desteği sunduğunu, milletin de başarılı sporcuları bağrına bastığını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir protokol imzaladığını hatırlatan Taşpınar, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) projesinde halter, Ankara, Konya, Gaziantep. Halter için çocukları buralarda topluyoruz. Onların okullarını o illere kolaylıkla aktarabiliyoruz." dedi.
Taşpınar, sporcuların üniversiteye geldiklerinde yaşadıkları sorunları gidermek için çok çalışmalar yapıldığını, ancak sorunların halen tam çözülemediğini vurguladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı protokolle uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilmelerini değerlendiren Taşpınar, "Belli kriterleri yakalayan sporcular bu vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecek. Sporcular için güzel bir imkan." şeklinde görüş belirtti.
Halterde karşı karşıya kaldıkları sorunlara ilişkin Taşpınar şunları aktardı:
"Yıldızlar ve gençler kategorisinde çok iyi başarı alıyorsunuz, büyüklere gelince aynı başarıyı devam ettiremeyebiliyorsunuz. Sporcu, üniversite mi spor mu tercih etmek zorunda kalıyor. Eğitim yetkilileriyle ne kadar çok çalışmalar yapıldıysa da bir türlü bu problem çözülemedi. Spor okullarının yeniden dizayn edilmesi lazım."
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin haltere etkisi
Naim Süleymanoğlu gibi bir değerin filminin çekilmesinin halter camiası adına çok yararlı olduğunu ifade eden Taşpınar, "Bulgaristan kamplarda Türklere zulmederken, Türklerin isimlerini değiştirirken Naim'in de adını Naom Şalamanov koyarken, mezar taşlarındaki adları dahi değiştirirken onun Türkiye'ye gelmesi büyük olaydı. Tabii bunda o zamanki Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın çok büyük katkıları oldu." diye konuştu.
Naim Süleymanoğlu'nun hayatının bin kere film olmayı hakkettiğini vurgulayan Taşpınar, "Geldikten sonra 8 dünya 8 Avrupa şampiyonluğu kazanıyor, 3 de olimpiyat şampiyonluğu kazanıyor, 46 rekora imza atıyor. Time dergisine kapak oluyor. Bunlar spor tarihinde eşine ender rastlanan şeyler, dolayısıyla filmi önemli." yorumunu yaptı.
Taşpınar, yeni neslin tarihe mal olmuş değerleri bilmesi açısından Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çok önemli bir iş olduğunu düşündüğünü, emeği geçenlere her zaman teşekkür ettiğini söyledi.
"Türk insanının fiziksel yapısı spora elverişli"
Olimpiyatlarda koşulların çok değiştiğini, Naim Süleymanoğlu gibi oyuncuların tarihte az çıktığını ifade eden Taşpınar, "Naim gibi sporcular yetiştirmeyi hedef olarak görüyorum. Biz olimpiyatlarda bir, iki, adım adım sırayla madalyaları kazanmayı sonra rengini değiştirmeyi hedefliyoruz". değerlendirmesinde bulundu.
Devşirme sporculara sıcak bakmadığını kaydeden Taşpınar şunları kaydetti:
"Dünyada sporcuların bayrağı dalgalandırmasına bakılıyor, o ülkenin bayrağı dalgalansın da kimin dalgalandırdığı önemli değil. Tüm bunlara rağmen siz farklı bakabilir misiniz, tercihim bizim çocuklarımızın olması bana ayrı bir keyif verir. 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Daniyar İsmayilov'u biz yetiştirdik, bütün başarıyı bizimle aldı. O bizim çocuğumuz."
Türkiye'de 20 milyonun üzerinde genç nüfus olduğunu, olimpiyatlarda daha çok başarılı olunması gerektiğini kaydeden Taşpınar, "Türk insanının fiziksel yapısı spora elverişli. Esiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Elde ettiğimiz başarıları da küçümsememek lazım." şeklinde açıklamasını tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.