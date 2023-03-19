Ligue 1 lideri PSG evinde Rennes'e kaybetti
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında Rennes, Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 yendi.
Ankara
Liderlik koltuğunda oturan PSG, puan tablosunun 5. basamağındaki Rennes'i konuk etti.
Rennes, Ekambi'nin 45 ve Kalimuendo'nun 48. dakikada attığı gollerle mücadeleyi kazandı.
Son şampiyon PSG, 66 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Rennes ise puanını 50'ye yükseltti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.