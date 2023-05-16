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Spor, Futbol

Konyaspor deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
Konyaspor deplasmanda galip Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

15. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cebrail Karayel'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunma arkasında topla buluşan Pozuelo'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

33. dakikada sol kanatta gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Efecan Karaca, yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Sehic'ten döndü.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ceza sahası dışına çıkardığı topta Umut Güneş'in sert şutunu kaleci Sehic kurtardı.

49. dakikada sağ kanattan topu hızla taşıyan Michalak'ın ceza sahasına kadar girerek vurduğu top az farkla auta çıktı.

50. dakikada merkezden gelişen Konyaspor atağında Moreno'nun savunma arkasına gönderdiği topta ceza sahasına giren Mahir Emreli'nin vuruşunu kaleci Runarsson kurtardı.

54. dakikada Konyaspor iki farklı öne geçti. Alanyaspor'da kaleci Runarsson'un kısa düşen pasında, Konyaspor'da topu alan Guilherme'nin ceza sahasına kestiği ortada Soner Dikmen'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-2

57. dakikada Alanyaspor'da Lusamba'nın düşürülmesi sonucu ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta, Oğuz Aydın'ın kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Sehic kornere çeldi.

70. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Leroy Fer'in şutunu kaleci Sehic kurtardı.

74. dakikada Konyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta savunmadan dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Pozuelo'nun vuruşu defansa çarparak, yön değiştirdi ve filelerle buluştu: 0-3

81. dakikada Alanyaspor'da Lusamba'nın pasında topla buluşan Candeias'ın ceza sahası dışından attığı gol, Oğuz Aydın'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Müsabaka konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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