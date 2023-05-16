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Spor

Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Göksel Cüneyt İğde  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Karşılaşma öncesi U-17 Elit A Ligi’nde şampiyon olan Sivasspor U-17 takımına kupasını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz verdi.

9. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Eysseric'in ara pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda defansın arkasına sarkan Fall'un vuruşunda, kaleci son anda topu ayaklarıyla kornere çeldi.

23. dakikada sağ kanatta ilerleyen Caicedo'nun pasında topla buluşan Saiz'in a ceza alanında gelişine vuruşunda, kaleci Günay Güvenç yakın direkte meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

33. dakikada ev sahibi takım baskıyı artırdı. Saiz'in ceza yayından sol çapraza gönderdiği meşin yuvarlağa Gradel'in plasesinde kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

54. dakikada sol çaprazdan ceza yayına paralel ilerleyen Saiz'in şutunda top üstten auta gitti.

56. dakikada N'Jie'nin sağ kanattan ön direğe gönderdiği topa Caicedo'dan önce müdahale eden Donk, tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazda şık bir çalımla Kasımpaşalı iki futbolcuyu oyundan düşüren N'Jie'nin vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direkte Caicedo'nun önünden geçerek dışarıya çıktı.

60. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

66. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Eysseric'in ara pasıyla sağ çaprazda altıpasın önünde topla buluşan Ouanes'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üstünden filelere gitti: 0-1

70. dakikada ceza sahasında kaleciyi geçtikten sonra sağ çizgiye inen Caicedo'nun kaleye paralel vuruşunda top sol kanada kadar geldi. Pozisyonun devamında Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağı taca göndererek tehlikeyi savuşturdu.

84. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in sağ kanattan arka direğe kestiği topa Fall'un gelişine volesinde meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 0-2

90+7. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ceza yayının sağından şık bir çalımla içeriye giren Emre Gökay'ın vuruşunda top uzak direkte filelere gitti: 1-2

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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