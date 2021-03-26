Euro
9.55
Dolar
8.09
BIST 100
1,382.15
Altın
1,731.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Lazio Kulübü, Kovid-19 protokolünü ihlalden ceza aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik belirlenen sağlık protokollerine uymadığı gerekçesiyle ceza verildi.

Barış Seçkin   | 26.03.2021
Lazio Kulübü, Kovid-19 protokolünü ihlalden ceza aldı Fotoğraf:Claudio Pasquazi/AA

Roma

Kovid-19 protokollerinin ihlaline yönelik İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Savcılığının başlattığı soruşturmada, Lazio'ya verilen cezalar belli oldu.

Ulusal spor mahkemesinin kararına göre, Kovid-19 protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle Lazio Kulübüne 150 bin avro, Lazio Başkanı Claudio Lotito'ya 7 ay, kulüp doktorları Fabio Rodia ve Ivo Pulcini'ye de 12 ay hak mahrumiyeti cezaları uygulandı.

FIGC Spor Savcılığı ise söz konusu suçlama nedeniyle kulüp için 200 bin avro para cezası, başkan Lotito için 13 ay, kulüp doktorları Rodia ve Pulcini için de 16 ay hak mahrumiyeti cezası talep etmişti.

Soruşturma konusu

Laziolu oyuncular Ciro Immobile, Lucas Leiva ve kaleci Thomas Strakosha, Kovid-19 testleri pozitif çıktığı gerekçesiyle, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge'le 28 Ekim 2020'de, Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımıyla da 4 Kasım 2020'de yapılan maçların kadrosunda yer almamıştı.

Buna karşılık, oyuncuların, iki Avrupa kupası maçının ortasındaki tarihe denk gelen 1 Kasım 2020'deki Torino maçının kadrosunda yer alması, spor kamuoyunun dikkatini çekmişti.

FIGC, 3 Kasım 2020'de Lazio'daki Kovid-19 testlerine ilişkin soruşturma başlatmış, Serie A ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları öncesi yapılan ve sonuçları farklı çıkan test sonuçları incelemeye alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti
DSÖ'den 'Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin' çağrısı
Yerli aşıda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 9'dan 20'ye çıkarılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 546 bin 830'a yükseldi
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (26 Mart 2021)

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti

Lazio Kulübü, Kovid-19 protokolünü ihlalden ceza aldı

Amerikan halkının yüzde 50'sinden fazlası 'evsiz ve aç kalmaktan' endişe duyuyor

DSÖ'den 'Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin' çağrısı

DSÖ'den 'Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin' çağrısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 546 bin 830'a yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 546 bin 830'a yükseldi
Kovid-19'la mücadelede yurt dışından temin edilen aşı miktarı 28 milyon dozu geçti

Kovid-19'la mücadelede yurt dışından temin edilen aşı miktarı 28 milyon dozu geçti