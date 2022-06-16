ABD'de salgının sembol ismi Anthony Fauci, Kovid-19'a yakalandı
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'nin Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.
New York
Beyaz Saray sağlık yetkililerince yapılan açıklamada, 81 yaşındaki Fauci'nin, hızlı Kovid-19 antijen testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, Fauci'nin yakın zamanda Başkan Biden veya başka üst düzey yetkililerle yakın temasta bulunmadığı, virüsü hafif semptomlarla, evinde atlatmaya çalıştığı kaydedildi.
Fauci, Kovid-19 salgını döneminde ismi en öne çıkan yetkililerdendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.