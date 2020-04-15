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Juventus'ta Matuidi ve Rugani koronavirüsü yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus'ta yeni tip koronavirüs saptanan Matuidi ve Rugani'nin son testleri negatif çıktı.

Berad Büyük   | 15.04.2020
Juventus'ta Matuidi ve Rugani koronavirüsü yendi

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid 19) saptanan Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin son testleri negatif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'ye yapılan son iki test negatif sonuçlanmıştır. Oyuncularımız iyileşmiş ve evlerinde yaptıkları izolasyon sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan bir diğer oyuncu ise Arjantinli yıldız Paulo Dybala olmuştu.

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