Euro
9.51
Dolar
7.80
BIST 100
1,392.45
Altın
1,863.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İtalya Serie A'da lider Milan puan kaybetti, Inter kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında lider Milan, Genoa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Barış Seçkin   | 17.12.2020
İtalya Serie A'da lider Milan puan kaybetti, Inter kazandı

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında lider Milan, Genoa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlangıç yapan taraf, ev sahibi ekip oldu. Genoa, 47. dakikada Mattia Destro ile 1-0 öne geçti.

Milan, bu gole, 52. dakikada Davide Calabria'nın golüyle yanıt verdi: 1-1.

60. dakikada Genoa, maçta bir kez daha Destro ile öne geçti: 2-1.

Milan, 83. dakikada Pierre Kalulu ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 2-2.

Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Milan kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Ligin 18. sırasında yer alan Genoa, puanını 7'ye yükseltirken, Milan ise 28 puanla liderliğini sürdürdü. Lider Milan, son iki haftadır aldığı beraberliklerle takipçilerinin puan farkını eritmesine izin verdi.

Inter, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Lider Milan'ın en yakın takipçisi konumundaki Inter, 12. haftada Napoli'yi ağırladı.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stad'nda oynanan maçın ilk yarısı, golsüz geçildi.

Inter, 70. dakikada penaltı kazandı. Hakem Davide Massa'ya sert itirazları sebebiyle Napoli kaptanı Lorenzo Insigne, 71. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve konuk ekip sahada 10 kişi kaldı.

Inter adına penaltı atışını gole çeviren Belçikalı forvet Romelu Lukaku, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti. Inter, Napoli'yi 1-0 yenerek hem puanını 27'ye yükseltti hem de ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Mavi-siyahlılar, lider Milan'ın puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak, liderle arasındaki puan farkını da 1'e düşürdü.

Napoli ise 23 puanla 4. sırada kaldı.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Juventus-Atalanta: 1-1, Fiorentina-Sassuolo: 1-1, Hellas Verona-Sampdoria: 1-2, Parma-Cagliari: 0-0 ve Spezia-Bologna: 2-2.

Ligde 12. hafta yarınki Roma-Torino maçıyla tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlanacak
İspanya'da hükümet Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişe duyuyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

Benzer haberler

İtalya Serie A'da lider Milan puan kaybetti, Inter kazandı

İtalya Serie A'da lider Milan puan kaybetti, Inter kazandı

Cristiano Ronaldo penaltıyı Juventus galibiyeti kaçırdı

İtalya'da son 24 saatte 846 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da 2020 yılında ölüm sayısı İkinci Dünya Savaşı seviyesinde

İtalya'da 2020 yılında ölüm sayısı İkinci Dünya Savaşı seviyesinde
İtalyan gazeteci Augias, Fransız onur nişanını Sisi'ye de verildiği gerekçesiyle iade edecek

İtalyan gazeteci Augias, Fransız onur nişanını Sisi'ye de verildiği gerekçesiyle iade edecek
İtalya'da son 24 saatte 649 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 649 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti