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PSG evinde Lorient'ı 2-0 yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 15. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Lorient'ı 2-0 mağlup etti.

Yusuf Özcan   | 17.12.2020
PSG evinde Lorient'ı 2-0 yendi

Paris

Ligue 1'in 15. haftasında PSG, Lorient'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında her iki takım gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrede Gravillon'un ceza sahası içerisinde PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe'ye yaptığı faulle hakem penaltı düdüğünü çaldı. Gravillon kırmızı kart görerek oyundan çıktı. Mbappe'nin 50. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

60. dakikada Kean'ın meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmasıyla PSG farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 31'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. Lorient ise 11 puanla 18. sırada kaldı.



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