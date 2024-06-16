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Dünya

Fransa'da 19 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü Manche vilayetinde şiddet olayları yaşandı

Fransa'da 19 yaşındaki gencin polisten kaçmaya çalıştığı sırada vurularak öldürüldüğü Manche vilayetinde şiddet olayları yaşandı.

Şeyma Uzundere  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Fransa'da 19 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü Manche vilayetinde şiddet olayları yaşandı

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Manche vilayetine bağlı Cherbourg-en-Cotentin'de bir grup, polis şiddetini protesto etmek için toplandı.

"Sulivan" isimli gencin yaşadığı mahallede onu vuran polisin duruşması öncesi bir araya gelen yaklaşık 80 kişilik grup, onlarca aracı ateşe verdi, iş yerlerinin camlarını kırdı.

Şiddet olaylarında 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Mahalledeki olayları kontrol altına almak için bölgeye yüzlerce itfaiye görevlisi ve polis sevk edildi.

Eylemciler, Sulivan'a yönelik "kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan polisin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Manche vilayetine bağlı Cherbourg-en-Cotentin'de 9 Haziran'ı 10 Haziran'a bağlayan gece polis, aracıyla hız sınırını aşan sürücüye "Dur" ihtarında bulunmuştu.

Sürücünün ihtara uymaması nedeniyle yaşanan kovalamacada 3 kişinin bulunduğu araçtan inen 19 yaşındaki Sulivan, kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurulmuştu.

Paris'in banliyölerinden Seine-Saint-Denis'e bağlı Aubervilliers'de 14 Mart'ta motosiklet sürücüsü polisin "Dur" ihtarına uymamış, kovalamaca esnasında motosiklet, ekip aracıyla çarpışmıştı.

Motosikletin 18 yaşındaki sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybetmesi, başkentte protestolara neden olmuştu.

Ayrıca Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümü, geniş çaplı protestolara yol açmış, polis şiddetine tepki gösterenler, çeşitli kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

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