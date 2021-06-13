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İngiltere'den EURO 2020'ye iyi başlangıç

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 13.06.2021
İngiltere'den EURO 2020'ye iyi başlangıç

Ankara

Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılan D Grubu ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

İngiltere 6. dakikada gole yaklaştı ancak Foden'ın şutu direkten döndü.

57. dakikada Phillips'in ara pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Sterling, İngiltere'nin öne geçmesini sağladı.

Hırvatistan son 20 dakikada kurduğu baskıdan sonuç alamayınca maç, İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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