İngiltere'den EURO 2020'ye iyi başlangıç
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 yendi.
Ankara
Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılan D Grubu ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
İngiltere 6. dakikada gole yaklaştı ancak Foden'ın şutu direkten döndü.
57. dakikada Phillips'in ara pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Sterling, İngiltere'nin öne geçmesini sağladı.
Hırvatistan son 20 dakikada kurduğu baskıdan sonuç alamayınca maç, İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.