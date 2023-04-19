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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 92 kilo elemelerinde Moldovalı Andrian Grosul'u yenen Feyzullah Aktürk, Ukraynalı Illia Archaia ile yaptığı çeyrek final müsabakasını da kazanarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçen Feyzullah, altın madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile karşılaşan Feyzullah Aktürk, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin 10. altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda 2. kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü yürekten kutluyorum. Milli güreşçimiz Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ün başarılarının devamını diliyor, elde edilen şampiyonluklarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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