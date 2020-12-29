Euro
9.04
Dolar
7.37
BIST 100
1,447.12
Altın
1,878.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor, Koronavirüs

İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Mutlu Demirtaştan   | 29.12.2020
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bini geçti

Benzer haberler

İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

Atletico Madrid Diego Costa ile yollarını ayırdı

Trabzonspor: Bazı futbolcuların eşlerine küfür edenler hakkında başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması

Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması
Beşiktaş'ın zirve inadı

Beşiktaş'ın zirve inadı
Sivas yerel basınından Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına 'siyah sayfalı' tepki

Sivas yerel basınından Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına 'siyah sayfalı' tepki