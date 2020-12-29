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Dünya, Koronavirüs

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Arjantin'de uygulanmasına başlandı

Arjantin'de, geçen hafta 300 bin doz getirilen ve kullanımına izin verilen Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısı ilk olarak sağlık çalışanlarına yapıldı.

Muhammed Emin Canik   | 29.12.2020
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Arjantin'de uygulanmasına başlandı

Buenos Aires

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Arjantin'de hazırlanan Stratejik Aşılama Planı kapsamında yerel saatle 09.00'da Sputnik V aşısı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, aşılamayı Buenos Aires eyaletine bağlı El Palomar'da bulunan Posadas Hastanesinde takip etti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Gonzalez, "Bu aşılama kampanyası, gerçek bir destan olacak. Aşı, toplu olarak etkisini gösterene kadar kendimizi korumaya devam etmemiz gerekiyor. İlk doz aşıyı yaptırdıktan sonra ikincisi için en az 21 gün beklemek gerekiyor ve ikinci doz 60 güne kadar uygulanabiliyor." diye konuştu.

Aşıyı yaptıran ilk siyasetçi Buenos Buenos Aires Eyalet Valisi Axel Kicillof oldu.

Kicillof, Twitter'dan aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Bugün, Arjantin'de salgının sonunun başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

İlk olarak Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanlarına yapılacak

Arjantin'de 116 bin kişinin görev alacağı ve 7 binden fazla sağlık tesisinin kullanılacağı aşılama planı kapsamında, ülkeye yaklaşık 51 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor.

Öncelikli olarak Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanlarına uygulanacak aşılar, ülkenin bütün eyaletlerine dağıtılmıştı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 42 bin 868 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 590 bin 513 kişide görüldü.

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