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İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka ile 1-1 berabere kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka'ya karşı üstünlüğünü koruyamadı.

Emrah Oktay  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka ile 1-1 berabere kaldı

FRANKFURT

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, Frankfurt Arena'da karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan İngiltere, 18. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra daha üstün oynayan taraf olan Danimarka, 34. dakikada Morten Hjulmand'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Maçın geri kalan bölümünde etkili oynayan takım yine Danimarka oldu. İki ekip de kalan sürede skoru değiştiremeyince maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçların ardından İngiltere grupta 4 puana ulaşırken, Danimarka puanını 2'ye çıkardı.

Walker, Kristiansen'in hatasını affetmedi

İngiltere, Danimarkalı Victor Kristiansen'in hatasında golü buldu.

Maçın 18. dakikasında sağ kanada gelen topu kontrol eden 21 yaşındaki futbolcu Kristiansen, çok gerisindeki Walker'ın hızını hesaba katmayıp yavaş davrandı. Rakibinin dalgınlığından faydalanan Walker, hızla gelip topu kaptıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında Harry Kane fileleri havalandırdı.

Kane, Avrupa Şampiyonası'nda açılışı yaptı

İngiltere'nin yıldız santrforu Harry Kane, EURO 2024'te ilk kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakanın 18. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Kane, İngiltere Milli Takımı formasıyla Avrupa şampiyonalarındaki 5. golünü kaydetti.

FIFA Dünya Kupası'nda da 8 golü olan Kane, iki büyük turnuvada 5 ve üzeri gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.

Hjulmand, Danimarka'ya puanı getirdi

Danimarka'da genç orta saha oyuncusu Morten Hjulmand attığı jeneriklik golle 1-1 beraberliği yakaladı.

Müsabakanın 18. dakikasında geri düşen Danimarka, ilk yarının geri kalan bölümünde neredeyse tek kale oynadı. Kırmızı-beyazlı ekipte 34. dakikada sahneye çıkan Hjulmand, yaklaşık 30 metreden çıkardığı şutla ağları havalandırdı.

Tribünlerde İngilizler çoğunlukta

Frankfurt Arena'da İngiliz taraftarlar çoğunluğu oluşturdu.

Karşılaşmanın yapıldığı 47 bin kişi kapasiteli stada Danimarkalılar kırmızı, İngilizler ise beyaz ağırlıklı formalarla geldi. Çoğunluğu İngiltereli futbolseverlerin oluşturduğu görüldü.

Tribünde sayı olarak az olan Danimarkalılar, takımlarının iyi oyununun ardından coşkulu tezahüratlarıyla rakip taraftarları bastırdı.

Gerhard Aigner için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner için saygı duruşunda bulunuldu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 1943'te doğan Aigner, 1989-1999 arasında UEFA Genel Sekreterliği, 1999-2003 arasında ise UEFA İcra Kurulu Başkanlığı yaptı.

UEFA'nın onursal üyelerinden olan Alman futbol adamı, bugün 80 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere Teknik Direktörü Southgate, performanslarıyla ilgili özeleştiri yaptı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda iki maç sonunda 4 puan alan İngiltere'nin teknik direktörü Gareth Southgate, takımının performansını yeterli bulmadığını söyledi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Sırbistan'ı 1-0 yenen İngiltere, ikinci müsabakasında Danimarka ile 1-1 berabere kaldı.

Southgate, Frankfurt Arena'da Danimarka ile yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelede iyi bir performans sergilemediklerini aktaran 53 yaşındaki teknik adam, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmakta zorlandık. Turnuvada daha ileriye gitmek istiyorsak bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

"İlk iki maçtaki performans bizi hayal kırıklığına uğrattı." diyen Southgate, "Bu yüzden oynadığımız maçları iyi analiz etmek ve sorunlarımıza çözüm bulmak zorundayız. Seviyemizin daha yüksek olması gerektiğinin farkındayız. Daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz. Şu ana kadar olanlar benim sorumluluğumda. Takımı yöneten benim." ifadelerini kullandı.

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