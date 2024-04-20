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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

Dilek Erol  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

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