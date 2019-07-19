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Spor, Futbol

Son şampiyon Galatasaray Avusturya'da sahaya çıktı

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaştı.

Emrah Oktay   | 19.07.2019
Son şampiyon Galatasaray Avusturya'da sahaya çıktı

Innsbruck

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaştı.

Sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul'da başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2 gün önce hazırlıkların yurt dışı ayağı için Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampa girdi.

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk provasını Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda Alman takımı Leipzig'e karşı yaptı.

Sarı-kırmızılılar, müsabakaya İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel, Kostantinos Mitroglou ilk 11'i ile çıktı.

Yeni transferler 11'de

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan futbolculardan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Adem Büyük, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi. Bu oyuncular ilk kez bir müsabakada Galatasaray formasını giydi.

Terim, genç stoper Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı'yı ise yedekler arasında bekletti.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Avusturya'da oynanan müsabakaya Türk futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 16 bin kişilik Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maçı tribünden 5 binin üzerinde Türk taraftar izledi.

Galatasaraylı futbolseverlerin yanı sıra tribünlerdeki milli takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalı taraftarlar da dikkati çekti.

Leipzig'i ise 100 kadar taraftarı destekledi.

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