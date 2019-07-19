Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş için Van’ da uğurlama töreni düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray ilk hazırlık maçında sahadan mağlup ayrıldı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Leipzig takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

Emrah Oktay   | 19.07.2019
Galatasaray ilk hazırlık maçında sahadan mağlup ayrıldı

Tirol

Galatasaray vs RB Leipzig friendly match in Innsbruck

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Şener Özbayraklı (solda), rakibi Luan Almeida ile mücadele etti. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Leipzig takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Ryan Babel ve Kostantinos Mitroglou ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Erencan Yardımcı, Valentine Ozornwafor ve Mustafa Kapı dahil oldu. Galatasaray'da sadece Babel, Ahmet Çalık ve kaleci İsmail Çipe 90 dakika sahada kaldı.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 28. dakikada yeni transferi Babel'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Leipzig 56. dakikada Halstenberg, 58. dakikada Poulsen, 59. dakikada Augustin ile bulduğu gollere 3-1 öne geçti.

Galatasaray, maçın 89. dakikasında Babel ile bir gol daha bulsa da müsabaka Leipzig'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Babel'den golü başlangıç

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk maçta 2 gol attı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, Leipzig karşısında golleriyle ön plana çıktı.

Şener ve Ozornwafor, ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı ile Ozornwafor, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray ile anlaşan Şener ile Nijerya'dan transfer edilen genç Ozornwafor, müsabakanın ikinci yarısında oyuna girdi.

Galatasaray'a 17 yaşında golcü

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 17 yaşındaki hücum oyuncusu Erencan Yardımcı ilk kez A takım formasını giydi.

Geride kalan sezonda 17 Yaş Altı Ligi'nde 13 gol kaydeden Erencan, müsabakanın ikinci yarısında oyuna girdi ve Babel'in attığı ikinci golün hazırlayıcısı oldu.

Art arda üç gol yedi

Galatasaray, müsabakanın ikinci yarısında arka arkaya 3 gol yiyerek geriye düştü.

Maçı 1-0 önde götüren sarı-kırmızılı takım, 56, 58 ve 59. dakikalarda yediği gollerle üstünlüğünü kaybetti.

Meşaleler oyunu durdurdu

Galatasaraylı taraftarların sahaya attığı meşaleler nedeniyle maç bir süre durdu.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Leipzig file bekçisi Yvon Mvogo Nganoma'nın koruduğu kale arkası tribünündeki bir grup sarı-kırmızılı taraftar, meşale yaktı. Bazı taraftarların meşaleleri sahaya atması nedeniyle hakem Felix Ouschan, mücadeleyi bir süre durdurdu.

Maç, 2 dakikalık duraklamanın ardından meşalelerin temizlenmesiyle devam etti.

Ayrıca müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Galatasaraylı taraftar sahaya girerek futbolcularla fotoğraf çekilebilmek için büyük uğraş verdi. Futbolcular, güvenlik görevlilerinin eşliğinde güçlükle soyunma odasına girebildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Galatasaray ilk hazırlık maçında sahadan mağlup ayrıldı

Galatasaray ilk hazırlık maçında sahadan mağlup ayrıldı

Son şampiyon Galatasaray Avusturya'da sahaya çıktı

'Kendimi Mesut Özil'e benzetiyorum'

'Hedefim en iyi sezonumu geçirmek'

'Hedefim en iyi sezonumu geçirmek'
'Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum'

'Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum'
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı