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Spor, Futbol

UEFA'nın Fenerbahçe kararı belli oldu

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacak.

Yunus Kaymaz   | 19.07.2019
UEFA'nın Fenerbahçe kararı belli oldu

İstanbul

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacağını bildirdi. 

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 2016 yılında imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve kulübün elde edeceği UEFA gelirlerinden 2 milyon avro kesintiye gidileceği kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüp, borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandırması halinde para cezası 1 milyon avroya düşecek. 

Fenerbahçe'ye pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu getiren UEFA, aksi takdirde kulübün 2020-21 ve 2021-22 sezonlarındaki yeni transferlerini UEFA kadrosuna dahil edemeyeceğine hükmetti. 

UEFA ayrıca sarı-lacivertli kulübün 2020-21 ve 2021-22 sezonlarındaki UEFA kadrolarının 23 futbolcuyla sınırlandırılmasına karar verdi. 

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