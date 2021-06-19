Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çatalca'da bir meyve suyu imalathanesinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı

6. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 19.06.2021
Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı Fotoğraf: Dmitriy Golubovich - Anadolu Ajansı

Ankara

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da tamamen dolu tribünler önünde oynanan F Grubu ikinci maçında, Macaristan ile Fransa karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fransa, yıldız oyuncuları Kylian Mbappe ve Karim Benzema ile ciddi gol pozisyonlarına girmesine rağmen topu ağlarla buluşturan taraf, Macaristan oldu.

Kontratakla etkili olan Macaristan'da Adam Nagy'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Attila Fiola, yerden sert bir vuruşla 45+2. dakikada meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Macaristan, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren son dünya şampiyonu Fransa'da oyuna Adrien Rabiot'un yerine giren Ousmane Dembele'nin ceza sahası sağ çaprazdan 59. dakikadaki sert vuruşunda top, direğe çarparak auta çıktı.

Ataklarını sıklaştıran Fransa'da Hugo Lloris'ın uzun degajına hareketlenen Mbappe, ceza sahası sağ çaprazına taşıdığı topu yerden ortaladı. Macaristan defansından seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Antoine Griezmann, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla 66. dakikada topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'de forma giyen savunma oyuncusu Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı'nda 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Fransa, puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla grupta lider konumda yer aldı. İlk puanını elde eden Macaristan ise 3. sıranın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı: 5 milyon doz Sinovac aşısı bugün Türkiye'ye ulaştı
DSÖ: Kovid-19’un Delta varyantının küresel olarak baskın tür olması bekleniyor
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 601 bin 574'e yükseldi
30 yaş üzeri vatandaşlar yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabilecek
Dünya genelinde 2 milyar 580 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı

Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı

Bakan Muş Orta Avrupa ülkelerine yönelik temaslarını değerlendirdi: Ziyaretlerimizin pozitif bir yansıması olacak

Macaristan'dan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek

Fransa, Lübnan'da başarısızlıkla sonuçlanan siyasi girişiminin ardından yönünü orduya çevirdi

Fransa, Lübnan'da başarısızlıkla sonuçlanan siyasi girişiminin ardından yönünü orduya çevirdi
Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkardı

Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkardı
Mısır'da Fransız sömürgesine büyük kayıp verdiren genç Kürt alim: Süleyman el Halebi

Mısır'da Fransız sömürgesine büyük kayıp verdiren genç Kürt alim: Süleyman el Halebi