Paris'te sanat dünyası, Gazze'de barışın hakim olması için gösteri düzenledi
Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katılımcılar arasındaydı.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'te sanat dünyası, başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'da barışın hakim olması için gösteri yaptı.
Paris'te sanat dünyasından yaklaşık 600 kişinin çağrısıyla yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı.
Arap Dünyası Enstitüsünün yakınlarında başlayan gösteriye Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak, eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, Fransız aktrisler Emmanuelle Beart, Isabelle Adjani ve Ariane Ascaride'in yanı sıra sanat ve kültür camiasından birçok isim katıldı.
Başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'da barışın hakim olması talebiyle düzenlenen "sessiz protestoda" slogan atılmadı.
Yürüyüşe katılanların ellerinde metrelerce uzunlukta beyaz bir afiş taşıdığı gösteri, Yahudilik Tarihi ve Sanat Müzesi yakınlarında sona erdi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 62'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldüAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.