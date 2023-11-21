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Dünya

Budapeşte'de "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın logosu tanıtıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" logosu tanıtıldı.

Aşkın Kıyağan  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Budapeşte'de "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın logosu tanıtıldı

Budapeşte

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı logosunun tanıtım toplantısında konuştu.

Diplomatik ilişkilerin 100 yıl önce tesis edildiğini ancak iki halk arasındaki bağların asırlar öncesine dayandığını belirten Csak, Kültür Yılı'nın Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirmeye vesile olacağını vurguladı.

Csak, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin jeopolitik konumu bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, ülkesinin de jeopolitik olarak benzer bir konumda bulunduğunu, iki ülkenin kendi bölgelerinde dengeleyici roller üstlendiklerini söyledi.

Türkiye ve Macaristan'ın kültür ve gelenekler bağlamında da birçok ortak unsura sahip olduğunu belirten Csak, Kültür Yılı'nın iki ülkeyi birbirine bağlayan bu ortak unsurların güçlendirilerek kalıcı hale getirilmesine vesile olmasını diledi.

Bakan Csak konuşmasını "Yaşasın Türk-Macar dostluğu" diyerek sonlandırdı.

Büyükelçi Ekşioğlu da Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk uluslararası anlaşmanın Macaristan'la 18 Aralık 1923'te imzalandığını hatırlatarak, güçlü bir tarihi arka plan çerçevesinde gelişen ve çeşitlenen ilişkilerin 100. yıl dönümünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Aralık 2023'te Budapeşte'ye yapacağı ziyaretle taçlandırılacağını söyledi.

Ekşioğlu, iki taraftan bakanların katılacağı ve çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanacağı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" toplantısında, ilişkilerin "geliştirilmiş stratejik ortaklık" seviyesine çıkarılacağını bildirdi.

İki ülke liderlerinin katılımıyla "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın açılışının yapılacağını dile getiren Ekşioğlu, Türkiye'nin Macaristan'ı "uzak akraba, yakın komşu ve ebedi ortak" olarak gördüğünü, Kültür Yılı etkinliklerinin sadece Budapeşte'yle sınırlandırılmayacağını, önemli Osmanlı kültürel mirasına ev sahipliği yapan şehirler ile Türk yatırımlarının bulunduğu kentlere de öncelik verileceğini vurguladı.

Kültür Yılı için iki ülkeden uzman kişilerin hazırladıkları çalışmalar arasından Macar grafik sanatçısı Tamas Koso'nun tasarımı logo olarak seçildi. Logo, Türk ve Macar kültürlerinde yaygın sembolleri kullanarak iki kültürün birleştirici gücünü sembolize ediyor.

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