Dolar
28.75
Euro
31.43
Altın
1,978.78
ETH/USDT
2,022.90
BTC/USDT
37,189.00
BIST 100
7,957.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa, Gazze için yeni bir helikopter gemisi gönderdi

Fransa'nın, yaralıların tedavisi için hastane hizmeti verecek şekilde düzenlenmiş yeni bir helikopter gemisini Gazze'ye gönderdiği bildirildi.

Şeyma Uzundere  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Fransa, Gazze için yeni bir helikopter gemisi gönderdi

Ankara

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, helikopter gemisinde 40 yatak, 2 ameliyathane, bir röntgen odası ve bir laboratuvar bulunduğunu, geminin özellikle Gazze'de durumu acil yaralı çocukların tedavisi için hizmet edeceğini kaydetti.

Gazze için hareket eden Dixmude isimli helikopter gemisinin birkaç gün içinde Mısır'a varması bekleniyor.

Fransa ayrıca bu hafta başında Gazze'ye 10 ton tıbbi malzeme taşıyan yeni bir yardım uçağı göndereceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, dün yaptığı telefon görüşmesinde, bölgeye yardımların hızlandırılması konusunda mutabık olduklarını açıklamıştı.

Fransa geçen ay Gazze için Tonnerre isimli helikopter gemisi göndermişti.

İsrail'in hastaneleri hedef aldığı ve ağır sivil kayıpların yaşandığı Gazze'de sağlık hizmetleri durma noktasına gelirken, Fransa'nın gönderdiği gemiler yeterli yatak kapasitesine sahip olmadığı için muhalefet tarafından eleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır
İstanbul'da 7 yıl aradan sonra kasımda kar yağdı
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 22,63'e yükseldi
Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi 6 metre yükseldi

Benzer haberler

Fransa'da hava yolu çalışanlarının grevi Paris ve Toulouse'daki uçuşları aksattı

Fransa'da hava yolu çalışanlarının grevi Paris ve Toulouse'daki uçuşları aksattı

Ürdünlü genç ressam, kınayla yaptığı "Yarım Hayat" tablosunda Gazzelilerin acılarını anlatıyor

Iraklı doktor Gazze'de hayatını kaybedenlerin hayrına hastalardan muayene ücreti almıyor

İrlandalı yazar Cronin: Gazze'deki durum, 7 Ekim'de başlamadı. Bu soykırıma dönmüş bir sömürgeleştirme sürecidir

İrlandalı yazar Cronin: Gazze'deki durum, 7 Ekim'de başlamadı. Bu soykırıma dönmüş bir sömürgeleştirme sürecidir
GÖRÜŞ - Latin Amerika Gazze'yi nasıl okuyor?

GÖRÜŞ - Latin Amerika Gazze'yi nasıl okuyor?
Fransa, Gazze için yeni bir helikopter gemisi gönderdi

Fransa, Gazze için yeni bir helikopter gemisi gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet