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Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.

Mutlu Demirtaştan  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Formula 1'de sıradaki durak Japonya

İstanbul

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 09.00, yarış ise 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Sezonun ilk iki yarışında McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri zafere ulaştı.

Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 36

3. George Russell (Büyük Britanya): 35

4. Oscar Piastri (Avustralya): 34

5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22

Takımlar

1. McLaren: 78

2. Mercedes: 57

3. Red Bull: 36

4. Williams: 17

5. Ferrari: 17

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