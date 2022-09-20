Dolar
18.32
Euro
18.26
Altın
1,664.82
ETH/USDT
1,348.60
BTC/USDT
19,030.00
BIST 100
3,277.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun takvimi duyuruldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 20.09.2022
Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

Ankara

F1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Takvim şöyle:

TarihGrand PrixYer
5 MartBahreynSahir
19 MartSuudi ArabistanCidde
2 NisanAvustralyaMelbourne
16 NisanÇinŞangay
30 NisanAzerbaycanBakü
7 MayısMiamiMiami
21 MayısEmilia RomagnaImola
28 MayısMonacoMonaco
4 HaziranİspanyaBarcelona
18 HaziranKanadaMontreal
2 TemmuzAvusturyaSpielberg
9 TemmuzİngiltereSilverstone
23 TemmuzMacaristanBudapeşte
30 TemmuzBelçikaSpa
27 AğustosHollandaZandvoort
3 EylülİtalyaMonza
17 EylülSingapurSingapur
24 EylülJaponyaSuzuka
8 EkimKatarLosail
22 EkimABDAustin
29 EkimMeksikaMexico City
5 KasımBrezilyaSao Paulo
18 KasımLas VegasLas Vegas
26 KasımAbu DabiYas Marina
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
Avcılar’da İBB'nin altyapı çalışması sırasında su borusu patladı
Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet