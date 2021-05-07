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Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'da yapılacak sezonun 4. yarışıyla sürecek.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.05.2021
Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Ankara

Sezonun 4. ayağı, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek.

Mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

İspanya Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın iki ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 37

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 32

5. Charles Leclerc (Monaco): 28

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 101

2. Red Bull: 83

3. McLaren: 53

4. Ferrari: 42

5. Alpine: 13

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