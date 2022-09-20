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Rusya, EURO 2024'den men edildi

UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 20.09.2022
Rusya, EURO 2024'den men edildi

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Hvar Adası'nda gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısının ardından EURO 2024'ün yol haritası ve eleme kuraları prosedürlerine ilişkin bazı kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle, UEFA İcra Kurulu'nun 28 Şubat'ta tüm Rus takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik aldığı kararın 15 Temmuz'da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onaylandığı hatırlatılarak, Rusya'nın eleme kuralarına katılamayacağı vurgulandı.

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya ise turnuvaya doğrudan katılacağı için 9 Ekim'de Frankfurt'ta düzenlenecek eleme kuralarında yer almayacak.

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.

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