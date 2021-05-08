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Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.05.2021
Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Ankara

Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında Hamilton, elde ettiği 1.16.741'lik dereceyle kariyerinde 100. kez ilk cebin sahibi oldu.

Büyük Britanyalı pilotun 0.036 saniye arkasındaki Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinciliği, pisti liderden 0.132 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.

66 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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