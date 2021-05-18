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Dünyadan Spor

Federer, Cenevre Açık Tenis Turnuvası'ndaki ilk maçında elendi

İsviçreli tenisçi Roger Federer, bir numaralı seribaşı olarak katıldığı Cenevre Açık Erkekler Turnuvası'nın 2. turunda elendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 18.05.2021
Federer, Cenevre Açık Tenis Turnuvası'ndaki ilk maçında elendi

Ankara

Bir yıldan uzun süren sakatlık döneminin ardından mart ayındaki Katar Açık'ta kortlara dönen Federer, 2021'de katıldığı ikinci turnuvaya erken veda etti.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) hazırlık niteliğindeki organizasyonun ilk turunu bay geçen Federer, dünya sıralamasının 75. basamağındaki Pablo Andujar ile karşılaştı.

Andujar, dünya 8 numarası Federer'i 6-4, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Rafael Nadal ile paylaşan 39 yaşındaki Federer, daha önce sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a kadar hazır olmayı hedeflediğini söylemişti.

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