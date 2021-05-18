Milli yüzücü Yiğit Aslan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı
Milli yüzücü Yiğit Aslan, Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın 400 metre serbest 17-18 yaş kategorisi yarışlarında Türkiye rekoru kırdı.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden organizasyonda yeni başarılar elde edildiği aktarılarak, "Milli Sporcumuz Yiğit Aslan 400 metre serbest 17-18 yaş kategorisinde 03.50.59'lık derecesi ile rekor kırdı. Sporcumuz ve Enka Spor Kulübünü tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bu kategoride bir önceki Türkiye rekoru, 03.52.43'le yine Yiğit Aslan'a aitti.
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