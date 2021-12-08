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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında kendi evinde temsilcimiz Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenliyor.
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Beşiktaş, Borussia Dortmund'a deplasmanda yenildi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi.

Cüneyt Karadağ   | 08.12.2021
Beşiktaş, Borussia Dortmund'a deplasmanda yenildi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş / AA

Berlin

İlk yarı 

5. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dortmundlu futbolcu Wolf yerden sert vurdu ancak siyah beyazlı savunmadan geri döndü.

15. dakikada Dortmund'un kullandığı kornerde topla bululşan Reus'un sert şutu üstten auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan gelişen Dortmund'un atağında ceza sahasında topla buluşan Bellingham müsait pozisyondan yararlanamadı.

29. dakikada Borussia Dortmund öne geçti. Bellingham ile atağa kalkan Dortmund'da sol tarafta topla buluşan Malen ceza sahasına girdikten sonra takımını öne geçiren golü kaydetti.1-0

43. dakikada hakem ceza sahasına giren Dahoud'un Welinton tarafından düşürüldüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı futbolcuların yoğun itirazları sonrası VAR kontrolü yapan Fransız hakem kararını değiştirmeyince Reus 45. dakikada penaltıdan Dortmund'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Borussia Dortmund 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı 

49. dakikada sol kanattan gelen ortada topla buluşan Reinier müsait pozisyondan topu auta attı.

53. dakikada Dortmundlu futbolcu Reus takım arkadaşı Dahoud ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahasında iki Beşiktaşlı futbolcuyu geçti ve ardından düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.3-0

68. dakikada sol taraftan Schulz'un ortasında Dortmund'un topa iyi yükselen Haaland topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu.4-0

81. dakikada Dortmund'un kullandığı kornerde Haaland kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti.5-0

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Maçtan notlar

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Kemal Erdoğan maç öncesi Dortmund yönetimi ile dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Almanya'da Kovid-19 önlemleri nedeniyle maça sadece 15 bin seyirci alındı.

Beşiktaş taraftarı mağlubiyete rağmen maç sonunda futbolcuları tribüne çağırarak destek verdi.

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