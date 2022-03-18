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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Yunus Kaymaz   | 18.03.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Çeyrek final:

Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

Yarı final:

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Final Paris'te

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

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