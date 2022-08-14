Bayern Münih sahasında Wolfsburg’u 2 golle geçti
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Bayern Münih sahasında Wolfsburg’u 2-0 yendi.
Berlin
Bayern Münih, Bundesliga’nın 2. haftanın kapanış maçında Allianz Arena’da Wolfsburg’u konuk etti.
Ev sahibi ekip 33. dakikada Jamal Musiala ve 44. dakikada Thomas Müller’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda gol olmayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Ligin ilk haftasında Eintracht Frankfurt’u deplasmanda 6-1 yenen Bayern Münih ilk iki haftada aldığı iki galibiyetle puanını 6’ya çıkardı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.