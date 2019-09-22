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Basel bir puana razı oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Basel'in, İsviçre liginde oynadığı Young Boys maçı 1-1 sonuçlandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 22.09.2019
Basel bir puana razı oldu

Ankara

 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Ligi'nde karşılaştığı Young Boys ile 1-1 berabere kaldı.

İsviçre liginin 7. haftasına lider başlayan Basel, en yakın takipçisi Young Boys'a konuk oldu. Mücadale, Basel'den Widmer'in 5 ve ev sahibi takımdan Nsame'nin 59. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Puanını 16'ya çıkaran Basel, averajla Sion'un önünde zirvedeki yerini korudu. İki ekibin bir puan arkasındaki Young Boys, 3. sırada yer aldı.

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