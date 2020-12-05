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Almanya'da 6 gollü maçta kazanan çıkmadı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 10. haftasında sahasında Leipzig ile 3-3 berabere kaldı.

Erbil Başay   | 05.12.2020
Almanya'da 6 gollü maçta kazanan çıkmadı

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 3-3 berabere kaldı.

Bavyera ekibi, Bundesliga'nın 10. haftasında Allianz Arena'da UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig'i konuk etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig'in golleri 19. dakikada Christopher Nkunku, 36. dakikada Justin Kluivert ve 48. dakikada Emil Forsberg'den geldi.

Bayern Münih'in gollerini de 30. dakika Jamal Musiala ile 34. ve 75. dakikalarda Thomas Müller kaydetti.

Puanını 23'e çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü.

Leipzig ise 21 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada kaldı.

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