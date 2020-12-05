Manchester United, Premier Lig'de peş peşe 4. maçını kazandı
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, West Ham United'ı 3-1 yendi.
Ankara
Haftaya 9. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 5. basamağındaki West Ham United'a konuk oldu.
West Ham United, soyunma odasına 1-0 önde gitti ancak Manchester United, Pogba'nın 65, Greenwood'un 68 ve Rashford'ın 78. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Manchester ekibi arka arkaya 4. galibiyetini elde etti.
Bir maç eksiği bulunan Manchester United, puanını 19 çıkardı. West Ham United ise 17 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.