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Manchester United, Premier Lig'de peş peşe 4. maçını kazandı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, West Ham United'ı 3-1 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.12.2020
Manchester United, Premier Lig'de peş peşe 4. maçını kazandı

Ankara

Haftaya 9. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 5. basamağındaki West Ham United'a konuk oldu.

West Ham United, soyunma odasına 1-0 önde gitti ancak Manchester United, Pogba'nın 65, Greenwood'un 68 ve Rashford'ın 78. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Manchester ekibi arka arkaya 4. galibiyetini elde etti.

Bir maç eksiği bulunan Manchester United, puanını 19 çıkardı. West Ham United ise 17 puanda kaldı.

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