Kupada çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak.

anasayfa > spor, futbol 04.02.2019

Kupada çeyrek final heyecanı başlıyor

İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak.

Çeyrek finalin ilk müsabakasında Trabzonspor, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Trabzospor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 Şubat Çarşamba:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

7 Şubat Perşembe:

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

Muhabir: Emre Doğan

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