Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
Yarın:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)
2 Mart Pazartesi:
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
TFF 1. Lig
Yarın:
14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)
16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 Mart Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor (Kazım Karabekir)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye)
16.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Altınordu (Aziz Kocaoğlu)
2 Mart Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
19.00 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)
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