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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'de 24. hafta maçları oynanırken TFF 1. Lig'e 25, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e ise 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Emrah Oktay   | 28.02.2020
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

Yarın:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

TFF 1. Lig

Yarın:

14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)

16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Mart Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor (Kazım Karabekir)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye)

16.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Altınordu (Aziz Kocaoğlu)

2 Mart Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

19.00 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)


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