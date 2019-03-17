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Dünya, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Zurabişvili, Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısını kınadı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınayarak, saldırının, tüm dünyayı sarsan bir terör eylemi olduğunu belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 17.03.2019
Zurabişvili, Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısını kınadı

Tiflis

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, resmi sosyal paylaşım sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya tepki göstererek bu saldırının, tüm dünyayı sarsan bir terör eylemi olduğunu ifade etti.

Terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması için Gürcistan'ın Yeni Zelanda halkı ve tüm Müslümanlara destek verdiğini belirten Zurabişvili, "Terörün yarattığı trajedilerin sonunda tamamen ortadan kalkacağı umuduyla Yeni Zelanda halkı ve dünya Müslüman toplumun yanındayız." ifadelerini kullandı.

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