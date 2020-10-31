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Dünya

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı mesajını iletti.

Davit Kachkachishvili   | 31.10.2020
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Tiflis

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok cana mal olan depremden dolayı çok üzgünüm. Gürcistan bu zor anlarda Türk halkının yanında. En içten taziyelerimi sunarım."


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