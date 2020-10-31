Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı mesajını iletti.
Tiflis
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Türkiye'de çok cana mal olan depremden dolayı çok üzgünüm. Gürcistan bu zor anlarda Türk halkının yanında. En içten taziyelerimi sunarım."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.