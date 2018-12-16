Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Zurabişvili'nin göreve başlama törenine katıldı

Fotoğraf: AA / Muhammet Fatih Oğraş

TELAVİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin göreve başlama törenine katıldı.

Oktay, beraberindeki heyetle törenin yapılacağı King Erekle II Sarayı’na geldi.

Konuk devlet başkanları ve temsilcileri için hazırlanan salona geçen Oktay, burada Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ile sohbet etti.

Ardından tören alanına geçen Oktay, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin katılımcılara hitabını dinledi.

Zurabişvili’nin cumhurbaşkanlığı için yemin etmesinin ardından tören sona erdi.

Oktay, Gürcistan Başbakanı Bahtadze ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ile görüştü.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin göreve başlama töreni için Telavi'de bulunan Oktay, Bahtadze ile King Erekle II Sarayı'nda bir araya geldi.

Oktay, 2019'un ilk çeyreğinde yapılacak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için Bahtadze'yi Türkiye'ye davet etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Gürcistan ve Türkiye arasında sınır komşusundan daha öte güçlü ilişkilerin olduğu ifade edildi.

Son dönemde faaliyete geçen enerji ve ulaşım hatlarıyla iki ülke arasındaki bölgesel iş birliğinin arttığının vurgulandığı görüşmede, ekonomik iş birliği ve ortak projelerin artarak devam etmesi konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.

Görüşmede, güvenlik birimlerinin ortak çalışmasından duyulan memnuniyetin de vurgulandığı kaydedildi.

Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov ile bir araya geldi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin göreve başlama töreni için Telavi'de bulunan Oktay, Asadov ile Kral II. Erekle Sarayı'nda görüştü.

Basına kapalı görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ilişkilerinin iki devlet arasındaki ilişkileri mükemmel seviyeye çıkardığı belirtildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik ilişkilerinin giderek geliştiğine işaret edilen görüşmede, geçen aylarda açılan Star Rafineri'nin ikili ticaret hacminin artması açısından önemli bir yatırım olduğu ifade edildi.

Muhabir: Mümin Altaş