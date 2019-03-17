Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e ulaştı.

Recep Şakar   | 17.03.2019
Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda’da

Christchurch

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (sağda) ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (solda), Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’e kentine geldi. ( Cem Özdel - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’e kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel CAN uçağı yerel saat ile 18 sularında Christchurch Havalimanı'na indi.

Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu’nun yarın saldırının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor.

Başbakan Jacinda Ardern, ‘‘Türkiye’den konuklarımız var’’

Terör saldırısı ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye’den heyet gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ardern, ‘‘Türkiye’den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz

Benzer haberler

Zurabişvili, Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısını kınadı

Zurabişvili, Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısını kınadı

Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Erdoğan’ın 'Yeni Zelanda' tepkisine Senegallilerden destek

Yeni Zelanda'daki terör saldırıları New York'ta protesto edildi

Yeni Zelanda'daki terör saldırıları New York'ta protesto edildi

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi
'15 Temmuz'u başaramayanlar, bu ittifakları planladılar'

'15 Temmuz'u başaramayanlar, bu ittifakları planladılar'