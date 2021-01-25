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Dünya, Koronavirüs

Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, kabinede virüsten ölen dördüncü bakan oldu.

Gökhan Kavak   | 25.01.2021
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika ülkesi Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, Matiza, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bakan Matiza, kabineden Kovid-19 nedeniyle ölen dördüncü bakan oldu.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkedeki salgının tehlikeli hale geldiğine dikkati çekerek, "Salgın ayrım gözetmiyor, hepimiz tehlikedeyiz." uyarısında bulundu.

Zimbabve Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bu güne kadar 31 bin 320 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1005'e yükseldi.


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