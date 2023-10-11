Zelenskiy: Ortaklarımız, Ukrayna'nın yardım almaya devam edeceği konusunda bize güvence veriyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ortaklarının", Ukrayna'nın yardım almaya devam edeceği ve kimsenin Ukrayna'yı terk etmeyeceği konusunda kendilerine güvence verdiğini bildirdi.
Kiev
Brüksel'e yaptığı ziyaret kapsamında Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile görüşen Zelenskiy, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Belçikalı uzmanları, Ukraynalı pilotların ve teknik personelin eğitimine dahil ettiği için Belçika hükümetine teşekkür eden Zelenskiy, "Bugün, Belçika'nın Ukrayna'ya F-16 uçakları sağlamaya hazır olduğuna ve 2025'te uçakların Belçika'dan teslim edileceğine dair karar alması çok önemli." dedi.
Zelenskiy, yakınlarda oluşturulan IT koalisyonunun giderek geliştiğini ve Belçika'nın da bu koalisyona katıldığını belirtti.
Belçika'nın Ukrayna'nın Barış Formülü'nün birkaç maddesinin uygulanması üzerinde çalıştığını aktaran Zelenskiy, şunları söyledi:
"Belçika, Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonu olmak üzere her iki cephede de ülkemizi destekliyor. Bunu takdir ediyoruz. Bugün burada tüm ortaklarımızla yaptığımız çalışmaların içeriğinden, ortaklarımızın ruh halinden Ukrayna'nın bir gün hem AB'nin hem de NATO'nun tam teşekküllü üyesi olacağının hissedildiğini açıkça söyleyebiliriz."
Zelenskiy, görüşmede, İsrail'deki durum ve bunun Ukrayna'yı nasıl etkileyebileceği konularını gündeme getirdiklerini vurgulayarak, "Elbette ortaklarımız, Ukrayna'nın yardım almaya devam edeceği ve kimsenin Ukrayna'yı terk etmeyeceği konusunda bize güvence veriyor. Ortaklarımıza inanıyoruz ancak, hiç şüphesiz şunu söyleyebilirim ki ne kadar çok zorluk olursa, dikkatimizi o kadar çok dağıtmamız gerekir. Bu kesinlikle açık." değerlendirmesini yaptı.
Görüşmede, Rusya'nın dondurulan varlıklarını, Rusya'nın saldırganlığından ve füze saldırılarından kaynaklanan zararı telafi etmek için şimdiden nasıl kullanabileceklerini ele aldıklarını belirten Volodimir Zelenskiy, "Belçika'nın, Rus terörüne karşı savunmayı desteklemek üzere dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik uygulamayı başlatan ilk ülke olması önemli. Fonlar, güvenlik için kullanılacak." dedi.
Zelenskiy, toplam 1,7 milyar avroluk bu fonların ilkinin gelecek yıl kullanılacağını sözlerine ekledi.
Belçika Başbakanı de Croo'dan, Zelenskiy'e Brüksel'de muğlak F-16 vaadi
Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülkesinin Ukrayna'ya 2025 itibarıyla F-16 savaş uçağı sağlayacağını ancak son kararı, gelecek sene yapılacak seçim neticesinde görevi devralacak yeni hükümetin vereceğini söyledi.
De Croo, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu.
Savaştan sonra Brüksel'i ilk kez ziyaret eden Zelenskiy'i ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden de Croo, ülkesinin Ukrayna'yı başından bu yana desteklediğini ve buna devam edeceğini söyledi.
De Croo, Belçika'nın "2025'ten itibaren Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlayacak durumda olacağını" bildirdi.
Ülkede gelecek sene seçim yapılacağı ve bu kararın seçim sonucuna göre değişip değişmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine de Croo, "uçakların gönderilmesinde son kararı yeni hükümetin vereceğini" söyledi.
Belçika'nın F-35 uçaklarını teslim aldıktan sonra elindeki F-16'ların boşa çıkacağı ve bunların bir kısmını Ukrayna'ya gönderebileceği belirtiliyordu. Ancak Belçika ordusundan geçen ay başında yapılan açıklamada envanterde bulunan ve uçuş ömrünü dolduran F-16'ların Ukrayna'ya verilmesinin düşünülmediği, uçakların kullanımının mümkün olmayacağı bildirilmişti.
Daha sonrasında yapılan değerlendirmede tüm uçakların aynı derecede kullanılmadığı, dolayısıyla hepsinin yıpranmadığı ifade edilmişti.
Avrupa'daki önemli silah üreticileri arasında yer alan Belçika, bugüne kadar Rusya ile savaşan Ukrayna'ya destek için otomatik silahlar, zırhlı araçlar, 200 kamyon, mühimmat, yakıt ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunmuştu.