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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Zelenskiy: Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi

Dmitri Chirciu   | 04.03.2022
Zelenskiy: Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür." açıklamasında bulundu.

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