Zelenskiy: Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür." açıklamasında bulundu.
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