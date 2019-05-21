Ukrayna erken seçime gidiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden kararnameyi imzaladığı, 21 Temmuza'da erken parlamento seçimleri yapılacağı açıklandı.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden kararnameyi imzaladığı bildirildi.
Kararnameye göre, Ukrayna'da 21 Temmuz'da erken parlamento seçimleri yapılacak.
Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olduğu belirtiliyor.
Zelenskiy, 20 Mayıs Pazartesi günü parlamentoda yemin ederek resmen göreve başlamıştı.
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