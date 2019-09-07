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Dünya

Putin ile Zelenskiy görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki ülke arasında esir ve tutuklularının değişiminin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dmitri Chirciu   | 07.09.2019
Putin ile Zelenskiy görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile iki ülke arasında esir ve tutukluların değişimi sonrası telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, görüşmede, esir ve tutukluların değişiminin, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın doğusundaki krizin de ele alındığı görüşmede, ateşkese uyulmasının, savaşan tarafların birlik ve silahlarını temas hattından çekmesinin önemi ortaya kondu.

Görüşmede, Normandiya dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) liderler zirvesinin organize edilmesi çalışmalarının sürmesi gerektiği kaydedildi.

Rusya ve Ukrayna arasında, bugün, Kerç Boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu "35’e 35 formülü" ile toplam 70 esir ve tutuklunun değişimi yapılmıştı.

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