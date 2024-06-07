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Yüzbinlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

Kutsal topraklara hac görevi için gelen yüzbinlerce hacı adayı, cuma namazını Kabe'de kıldı.

Sarp Özer  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Yüzbinlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

Ankara

Cuma namazını Kabe-i Muazzama’yı görerek kılmak isteyen hacı adayları sabahın erken saatlerinde gruplar halinde Mescid-i Haram'a gelmeye başladı. Namaz saati yaklaştıkça artan yoğunluk nedeniyle bölgeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.

Mescid-i Haram'a gelen hacı adayları, burada cuma vaktine kadarki süreyi namaz, tavaf ve dualarla geçirdi.

Kabe imamı Şeyh Dr. Yasir bin Raşid ed-Devseri, verdiği hutbede haccın önemine dikkati çekerek, "Allah'ım hacıların haclarını kolaylaştır, haclarını mebrur, sa'ylerini meşkur, günahlarını affeyle." dedi.

Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Mekke'de hacı adaylarından bazıları sıcaktan korunmak için şemsiye kullandı.

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