Yüzbinlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı
Kutsal topraklara hac görevi için gelen yüzbinlerce hacı adayı, cuma namazını Kabe'de kıldı.
Ankara
Cuma namazını Kabe-i Muazzama’yı görerek kılmak isteyen hacı adayları sabahın erken saatlerinde gruplar halinde Mescid-i Haram'a gelmeye başladı. Namaz saati yaklaştıkça artan yoğunluk nedeniyle bölgeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.
Mescid-i Haram'a gelen hacı adayları, burada cuma vaktine kadarki süreyi namaz, tavaf ve dualarla geçirdi.
Kabe imamı Şeyh Dr. Yasir bin Raşid ed-Devseri, verdiği hutbede haccın önemine dikkati çekerek, "Allah'ım hacıların haclarını kolaylaştır, haclarını mebrur, sa'ylerini meşkur, günahlarını affeyle." dedi.
Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Mekke'de hacı adaylarından bazıları sıcaktan korunmak için şemsiye kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.